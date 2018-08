Imam Elforkani roept moslims op Wilders te beschermen

Wilders ligt ernstig onder vuur vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer. In Pakistan waren gisteren honderden mensen op de been om te demonstreren tegen de voorgenomen cartoonwedstrijd van Wilders. Ze vroegen de regering om maatregelen te nemen tegen Nederland. Ook werd in Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Geert Wilders te gaan vermoorden. Veiligheidsdiensten beginnen zich zorgen te maken over de toenemende dreiging.

Wilders beschermen

De imam vraagt Nederlandse moslims nu om Wilders te beschermen. "In verschillende verzen in de Koran wordt mij gevraagd barmhartig om te gaan met mensen die jou aanvallen", schrijft hij. "De profeet ging barmhartig om met mensen die hem zelf uitscholden. Het beste is dus om de profeet te volgen."