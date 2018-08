Café in Veenendaal voor tweede keer beschoten

Een Café in Veenendaal is voor een tweede keer beschoten in een korte tijd.

Het schietincident vond plaats van zondag op maandag en trof café Het Dak Van De Markt in het centrum van Veenendaal.

Hulzen

Het gebeurt rond 13.00 uur. Agenten gaan er meteen op af en zien dat er kogelgaten in de ramen van het café zitten. Op straat liggen hulzen. Specialisten van de Forensische Opsporing zoeken naar andere sporen en nemen de hulzen mee.

Tweede keer

Al eerder is het café beschoten. Dat was in de nacht van maandag 30 april op dinsdag 1 mei. Een tiental kogels werd toen afgevuurd op de gevel. Een week daarvoor probeerde waarschijnlijk dezelfde persoon het ook al. Of de man ook de meest recente beschieting op z'n geweten heeft is dit moment nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dat.