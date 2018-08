Politie haalt 11-jarige automobilist van de weg

De politie in Krimpen aan den IJssel heeft afgelopen nacht een 11-jarige automobilist van de weg gehaald.

Net na middernacht werd door oplettende agenten in Krimpen een 11-jarige bestuurder uit de gemeente Ter Apel gesnapt achter het stuur van een auto. Toen het voertuig eenmaal tot stilstand was gebracht stapte de bijrijder uit en zagen de agenten hoe een zeer jonge bestuurder vliegensvlug overstapte naar de stoel van de bijrijder. Maar deze truc, daar trapten de agenten natuurlijk niet in.

De bestuurder kreeg ondanks het plegen van dit strafbare feit geen proces-verbaal. Dit omdat hij de leeftijd van 12 jaar nog niet had bereikt. De bijrijder en tevens eigenaar van de auto kreeg wel proces-verbaal voor meerdere feiten. Zo werd hem het doen besturen van de auto ten laste gelegd, was de APK van de auto al geruime tijd (sinds 2007) verlopen en was er geen verzekering voor de auto afgesloten.

Ondanks dat we als politie staken voor een betere CAO en dus geen bonnen schrijven, zijn dit zaken waar wij vanuit maatschappelijk oogpunt natuurlijk wel tegen optreden. Met de moeder van de 11-jarige bestuurder is een gesprek gevoerd. Een zorgmelding zal worden opgemaakt.