PVV-Eerste Kamerlid omgekomen bij noodlottig ongeval

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt. De 58-jarige Van Beek was sinds 28 maart 2017 lid van de Eerste Kamer. Vanwege ziekte werd hij van 25 oktober 2017 tot 14 februari 2018 en van 20 maart 2018 tot 4 juli 2018 tijdelijk vervangen. Eerder zat hij voor de PVV van 2 oktober 2012 tot en met 9 juni 2015 in de Eerste Kamer.

Fractievoorzitter Faber reageert op het overlijden van Van Beek op Twitter: 'Tot ons groot verdriet en ontsteltenis hebben wij vernomen dat onze gewaardeerde collega Martin van Beek door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies'.

Ook PVV-voorman Geert Wilders reageert op Twitter op het overlijden: 'Wat een vreselijk verlies. Ook wij zullen Martin als gewaardeerde collega uit de Senaat erg missen en wensen zijn familie en nabestaanden en de collega’s van de Eerste Kamer heel veel kracht en sterkte toe!'

Van Beek was consultant in de zorg en had een groothandel in medische producten.