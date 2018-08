Meer campinggasten in eerste halfjaar 2018

De groei van het aantal campinggasten in de eerste helft van 2018 staat haaks op de ontwikkeling in de voorgaande jaren, toen vooral sprake was van een daling. Vorig jaar was het aantal gasten nog 3,5 procent lager dan in 2016. Vooral de provincie Groningen liet in de eerste helft van 2018 een groei van het aantal campinggasten zien (13 duizend, +48,1 procent). Het aantal gasten in Groningen was daarmee echter nog altijd vele malen kleiner dan in Gelderland, de provincie waar het meest gekampeerd werd. Daar verbleven het eerste halfjaar 256 duizend gasten, 31 duizend meer dan in de zelfde periode een jaar eerder.

Vooral Duitsers en Belgen op Nederlandse campings

Het aantal buitenlandse gasten op de Nederlandse kampeerterreinen steeg het afgelopen halfjaar vergeleken met een jaar eerder harder (9,1 procent) dan het aantal Nederlandse gasten (6,9 procent). Het merendeel van de buitenlandse campinggasten kwam uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent). Het aantal Duitse gasten nam in de eerste helft van dit jaar met 9 procent toe, het aantal Belgen met 14 procent.