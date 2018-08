Voortvluchtige door arrestatieteam gepakt, vier jaar de cel in

Donderdag heeft de politie in Den Haag een 43-jarige man, die op 20 juni in Limburg bij verstek werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor mishandeling met de dood tot gevolg, rond 13.00 uur aangehouden op de Vaillantlaan dit meldt de politie vrijdag.

Mishandeling met dodelijke afloop

De rechtbank in Limburg veroordeelde de man voor een door hem in 2014 in Limburg gepleegde mishandeling met de dood tot gevolg. Op verzoek van de politie-eenheid Limburg gingen medewerkers van het zogenoemde EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie-eenheid Den Haag op zoek naar de man, die in Den Haag is geboren. Na uitgebreid speurwerk kwam het team donderdagochtend 30 augustus de 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op het spoor.

Aanhouding door arrestatieteam

Dit leidde er nog diezelfde donderdag toe dat de man op de Vaillantlaan in Den Haag door een arrestatieteam kon worden aangehouden. Zowel de verdachte als de officier van justitie hebben in deze zaak hoger beroep ingesteld. In afwachting van het hoger beroep blijft de man in voorlopige hechtenis.