Auto te water na dutje doen

Aan de Noordvest in Schiedam is zondagochtend rond 05:30 uur een auto te water geraakt.

Het voertuig verdween volledig onder water. De bestuurster lag te slapen in de auto en bij het starten ging er iets niet goed waarna het voertuig in het water belandde. De vrouw kon de auto zelfstandig verlaten. De politie heeft haar vervolgens thuisgebracht.



Omdat de auto voor de bergers niet bereikbaar was werd in eerste instantie een 2e voertuig ter plaatse gevraagd met een bootje. Dit bleek uiteindelijk niet toereikend om het volledig onder water verdwenen voertuig te bereiken. Duikers van Holland Diving International zijn uiteindelijk ter plaatse gevraagd om te assisteren. De duiker heeft de berger geholpen met het vastmaken van de auto aan de kraan van de takelwagen. Rond 09:00 uur was het voertuig weer boven water zodat de bergers deze mee konden nemen.