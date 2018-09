Jongetje (4) ernstig gewond na beschieting met luchtbuks

De jongen was zondagmiddag tussen 12.30 en 13.00 uur met vriendjes aan het spelen op de Inlaagdijk. Hij zat op de stoep nabij een klein hekje van Inlaagdijk ter hoogte van nummer 170, toen hij plotseling pijn kreeg in zijn borst en benauwd werd.

Zijn moeder is met hem naar het ziekenhuis gegaan, waar bleek dat er een luchtbukskogel in zijn lichaam zat, dat onder andere een klaplong had veroorzaakt bij haar zoon. De kogel zit nog steeds in zijn lichaam. De politie werd in kennis gesteld en heeft vanmiddag direct een onderzoek ingesteld. Ook is uitgebreid buurtonderzoek gedaan. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot de identificatie van diegene die met een luchtbuks heeft geschoten.

Het 4-jarig jongetje is opgenomen in het ziekenhuis en hij moet daar blijven. Op dit moment is zijn toestand stabiel.

De recherche is op zoek naar iedereen die iets gezien heeft zondagmiddag in de omgeving van de Inlaagdijk, tussen 12.15 en 13.15 uur en die nog niet met de politie heeft gesproken. Alle informatie die kan bijdragen aan dit onderzoek is welkom. Heeft u andere informatie over dit incident? Laat het dan s.v.p. weten aan de recherche in Hoorn via tel.nr. 0900-8844.