Politie waarschuwt al vroeg vuurwerkovertreders met brief

‘Jouw naam komt voor ons in onderzoek’, luidt de eerste zin van de brief die bijna negenhonderd mensen deze week in hun brievenbus hebben ontvangen. Bij al deze mensen is tussen januari 2017 en mei van dit jaar (illegaal) vuurwerk in beslag genomen. Met de brief wil het Vuurwerk Internet Team van de politie voorkomen dat zij dit jaar opnieuw de fout ingaan.Zeker een derde van de aangeschreven personen is minderjarig. Daarom is de brief geadresseerd aan hun ouders.

Vuurwerk Internet Team

De ontvangers van de brief zijn geselecteerd door een zogenoemde Vuurwerk Internet Team, een landelijk team dat sinds vorig jaar probeert om vooral de online handel in illegaal vuurwerk te frustreren. Onder de noemer ‘Project Oorworm’ speuren politiemensen op webshops, fora en sociale media naar kopers en verkopers van vuurwerk. Behalve de nu verstuurde brieven leidden de inspanningen van het team er eerder al toe vierhonderd Instagram-accounts werden verwijderd, omdat er vuurwerk te koop werd aangeboden.

Anoniem

‘We doen al maanden onderzoek naar illegale online handel en achterhalen daarbij gegevens van kopers en verkopers’, zegt Henk van Binnendijk, rechercheur van het team. ‘Het internet wordt zo steeds minder een veilige en anonieme plek voor kopers en verkopers van vuurwerk.’ Mensen die via Instagram op zoek zijn naar vuurwerk krijgen een privébericht van de politie waarin hen worden geadviseerd te stoppen met hun zoektocht, omdat het kopen en bezitten van illegaal vuurwerk strafbaar is.

Afzien

Hoewel de tijd van vuurwerk nog ver weg lijkt, is het moment van het sturen van de brief heel bewust gekozen. De handel in vuurwerk bloeit in deze tijd van het jaar weer op. De waarschuwingsbrieven zijn dan ook preventief bedoeld, benadrukt Binnendijk. ‘De personen die deze brief krijgen, kregen het afgelopen jaar te maken met de politie in het kader van illegaal vuurwerk. We hopen dat ze door deze brief afzien van deze illegale bezigheden.’

Levensgevaarlijk

Op het bezit van of de handel in vuurwerk staan niet alleen forse geldboetes en zelfs gevangenisstraffen, maar het is ook levensgevaarlijk. Illegaal vuurwerk veroorzaakt ieder jaar weer veel ongelukken en ernstige brandschade. Onveilige opslag in woningen zorgt voor grote veiligheidsrisico’s, maar ook postbezorgers lopen ongemerkt grote risico’s. Voor het versturen van vuurwerk wordt veelal gebruik gemaakt van reguliere koeriersdiensten. ‘De bezorgers weten niet wat er in zo’n pakket zit, maar vuurwerk kan de kracht van een aanvalsgranaat hebben.’ Daarom ziet het team ook graag dat burgers die iets vermoeden aan de bel trekken. Binnendijk: ‘Je moet er niet aan denken dat vuurwerk ontploft in een woonwijk of in een bus van een bezorgdienst. Vermoed je iets? Neem dan altijd contact op met de politie.’