Eerste schepen Wereldhavendagen varen Rotterdam binnen

Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland is dit jaar groter dan ooit met 134 deelnemers, waarvan een aanzienlijk deel over het water zal arriveren. De Wereldhavendagen staat dit jaar in het teken van het thema ‘Energize’. Als een van de grootste havens ter wereld wil Rotterdam een voortrekkersrol vervullen in de energietransitie. Veel van de deelnemende schepen en bedrijven spelen deze Wereldhavendagen dan ook een rol in het mogelijk maken van schone energie.

Binnenkomst schepen

De indrukwekkende 102 meter hoge hefschip Svanen van het Rotterdamse baggerbedrijf Van Oord bouwt mee aan windmolenparken op zee, en vaart op woensdag 5 september tussen 12:00 en 13:00 uur als een van de eerste deelnemers de haven binnen. Ook de Olympic Electra met daarop de Safeway van de Van Aalst Group is met zijn tachtig meter lang een indrukwekkend schip, dat wordt ingezet voor de bevoorrading van offshore windmolenparken. Het schip is te bezoeken in de Rijnhaven en zal donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur door de doorgang van de Rijnhavenbrug zal manoeuvreren.

De Koninklijke Marine is traditioneel met een grote afvaardiging aanwezig op de Wereldhavendagen. Het fregat Zr. Ms. Evertsen vaart woensdag tussen 16:00 en 18:00 uur als eerste de haven binnen. Op donderdag zal om 09:00 uur het ‘Standing NATO’-verband van de Koninklijke Marine met zes mijnenjagers binnenvaren, gevolgd door de Homburg (10:00 uur), de Hr. Ms. Zeefakkel en De Gouwe op donderdagavond (18:00 uur en later) en de Zr. Ms. Makkum op vrijdagochtend (08:00 uur).

Op donderdag (tussen 17:00 en 19:00) komt ook de Ecolution de Rijnhaven binnen. Dit luxe zeilschip werd ontwikkeld door wijlen astronaut Wubbo Ockels en is geschikt voor het opslaan van waterstof. Op vrijdagmiddag (tussen 13:00 en 14:00 uur) vaart de Zeearend van de Kustwacht binnen. Dit razendsnelle, veertig meter lange patrouillevaartuig wordt op de Noordzee ingezet voor het bewaken van de Nederlandse wateren en is tijdens de Wereldhavendagen te vinden op de Wilhelminapier.

Demonstraties

Naast de activiteiten die het hele weekend op de kade te vinden zijn, kunnen bezoekers van de Wereldhavendagen op alle dagen ook genieten van diverse demonstraties op het water door schepen die veelal daarna ook aan de kade te bezichtigen zijn.

Op vrijdagochtend komt de Transferium van Mercurius Shipping Group aan bij het evenementengebied (09:30 uur), een kraanschip dat jaarlijks het equivalent van 35.000 vrachtwagenritten de haven binnenbrengt. Later die dag (17:15 uur) zijn bezoekers getuige van een demonstratie van de Samskip. Dit zeewaardige containerschip van het gelijknamige transportbedrijf verzorgt een lijndienst tussen Rotterdam en Hull en vaart normaliter niet zo ver de stad in.

Ook P&O Ferries verzorgt traditioneel een demonstratie. Zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur is dat met de Pride Of Hull en zondag op dezelfde tijd met de Pride of Rotterdam.

De Wereldhavendagen vindt plaats van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september. Het evenement is gratis te bezoeken en vindt plaats in het gebied rond beide oevers van de Erasmusbrug. Naast de vele activiteiten op de kades van de Wilhelminapier tot aan de Rijnhaven en van het Willemsplein tot aan de Parkkade, kunnen bezoekers vrijwel de hele dag van demonstraties op het water genieten. Voor de allerjongsten is er een kinderplein ingericht.