Jeugd is gelukkig, rookt minder, maar voelt wel meer schooldruk

Ze onderzoeken iedere vier jaar onderwerpen die jongeren in deze leeftijdsgroep aangaan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de relatie met hun ouders, alcoholgebruik, seks en pesten. Al sinds dit onderxoek in 2001 startte behoren de Nederlandse jongeren tot de meest gelukkige jongeren van Europa. Vaak samen met jongeren uit Finland, IJsland, Albanië en Armenië. Het minst gelukkig zouden jongeren uit Turkije, Roemenië en Polen zijn. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

Goede relatie met ouders

UIt het onderzoek blijkt dat de relatie tussen jongeren en hun ouders over het algemeen heel goed is. Ook als ze wat ouder worden zegt de overgrote meerderheid dat het gemakkelijk is om zorgen met een ouder te bespreken.

Meer schooldruk

Verder komt naar voren dat het aantal middelbare scholieren in de afgelopen jaren veel meer druk zijn gaan ervaren van hun schoolwerk. Volgens de onderzoekers komt dat omdat er een einde lijkt gekomen aan de zesjescultuur. Er wordt meer aan huiswerkbegeleiding gedaan en de eisen voor een diploma zijn strenger. Alles is meer prestatiegericht. Maar ondanks de prestatiedruk is er in de afgelopen vier jaar geen toename in psychische problemen, zo stellen de onderzoekers vast. Mogelijk komt dat doordat het met de jongeren op andere vlakken beter gaat, zoals de relatie met hun ouders en de sfeer op school.

Seks, roken en drank

Jongeren starten nog steeds op dezelfde leeftijd met seks als vier jaar geleden. Gemiddeld zo'n tien procent van de jongeren onder de 17 heeft ooit seks gehad. Van de 16-jarigen heeft 23 procent het al een keer gedaan. Wel is het condoomgebruik onder jongeren sterk afgenomen. Mogelijk komt dit doordat de Veilig Vrijen-campagnes in 2011 zijn gestopt.

Jongeren zijn minder gaan roken, maar het aantal jongeren dat drinkt is sinds 2013 bijna hetzelfde gebleven. Ondanks dat de alcoholleeftijd in 2014 verhoogd is naar 18 jaar heeft 40 procent van de 15-jarigen en 53 procent van de 16-jarigen in de laatste maand gedronken. En ruim 70 procent van deze alcoholgebruikers drinkt minstens vijf glazen alcohol op een avond.

Sociale media

Meer dan 30 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft de hele dag door contact met anderen op sociale media. Bij 7 procent van deze leerlingen is er echt sprake van problematisch gebruik. Dit komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.

Jongens hebben dan weer vaker problemen met gamen. Ongeveer 13 procent van de jongens gamet ten minste 24 uur per week. Zeven procent van de jongens is een zogenaamde problematische gamer.

Deelname onderzoek

In totaal deden ruim 8000 kinderen mee aan het onderzoek, 1588 basisschoolleerlingen en 6718 middelbare scholieren. De gewogen steekproef bestaat voor de helft uit jongens.