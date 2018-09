Geen treinen tussen Hilversum en Utrecht door blikseminslag

De storing duurt tenminste tot 12:30 uur, zo meldt de NS. De spoorbomen bij station Hilversum Sportpark functioneerden ook een lange tijd niet. Het is nog onduidelijk of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Het is door dit alles nu erg druk rond de stations in Hilversum. In de stationshal van Hilversum Centraal staan veel mensen te wachten en te schuilen, zo meldt NH Nieuws. Verslaggeefster Carlijn Kolk spreekt van 'chaos' in Hilversum.

Het probleem met de slagbomen bij Hilversum Sportpark was rond 10.00 uur opgelost.