Politie treft synthetische drugs en tabletteermachine aan, vijf personen aangehouden

Rond 21.30 uur werd er door politiemedewerkers van het basisteam Heerlen en het Team Ondermijning Limburg (TOL) een doorzoeking gehouden in het betreffende pand. Daarbij zijn een 25-jarige man uit Oirsbeek, een 26-jarige man uit Heerlen en twee mannen uit Hoensbroek van 42 en 44 jaar aangehouden die op dat moment aanwezig waren op het terrein.

Doorzoekingen

Op twee andere locaties in Heerlen werden ook doorzoekingen gehouden. Daar is een 53-jarige man uit Hoensbroek aangehouden. Naast de aangetroffen goederen en synthetische drugs in de loods, zijn er ook meerdere auto’s en een camper in beslag genomen. De politie kwam de locaties op het spoor naar aanleiding van informatie uit een lopend onderzoek.

Onderzoek

De geavanceerde tabletteermachine kan wekelijkse grote hoeveelheden pillen produceren. De politie onderzoekt hoelang de machine al in productie was. Dit kan in het verdere strafproces leiden tot ontneming van onrechtmatig verkregen inkomsten. De vijf aangehouden verdachten worden komende vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.