Speedboot knalt op binnenvaarttanker, meerdere gewonden waarvan 2 ernstig

Bij een ernstige aanvaring tussen een speedboot en een binnenvaarttanker bij de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal met het IJ in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeven opvarenden gewond geraakt waarvan twee ernstig. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Alcoholtest

De overige opvarenden liepen lichte verwondingen op. De speedboot zou rond 00.45 uur met hoge snelheid hebben gevaren en liep flinke schade op. Omdat het sterke vermoeden van alcoholgebruik bestaat, is bij de schipper van de speedboot een alcoholtest gedaan. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Mochten er mensen zijn die getuige zijn geweest van de aanvaring, dan worden zij vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.