Shell investeert miljoenen in uitbreiding huidige Haagse hoofdkantoor

In de komende jaren gaat Shell meer dan 200 miljoen investeren in een nieuwe Shell-campus in Den Haag.

Het huidige hoofdkantoor van Shell, gelegen aan de Carel van Bylandtlaan, wordt gerenoveerd en uitgebreid. Dat heeft Shell maandag bekendgemaakt, zo meldt het Financieele Dagblad. Shell verwacht de komende jaren ook honderden banen te creëren bij de New Energies-divisie, waarvan het wereldwijde hoofdkantoor op de nieuwe camputs komt, zo schrijft de krant. De New Energies-divisie gaat zich onder meer richten op energievormen die minder CO2 uitstoten, zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen. Shell zou plannen hebben om de activiteiten van deze divisie ook flink uit te breiden tot een groot onderdeel van het bedrijf. In Den Haag moet er nu een nieuwe campus voor Shell komen, waar ook New Energies wordt gehuisvest.