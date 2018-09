Chauffeur die vluchtelingen Waalhaven vervoerde weer vrijgelaten

De chauffeur van de vrachtwagen, die de container vervoerde waarin afgelopen vrijdagavond in de Waalhaven achttien verstekelingen werden aangetroffen, is zondagmiddag heengezonden. Dit meldt de politie maandag.

Opsporingsonderzoek gaande

'Er loopt nog een opsporingsonderzoek, maar het lijkt erop dat de 43-jarige Roemeen niet wist dat hij, behalve chocolade, ook vluchtelingen vervoerde', aldus de politie maandag.

Eritrea

De zestien mannen en twee vrouwen die zich hadden verschanst in de koelcontainer, zijn na een medische check overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Ze zeggen uit Eritrea te komen. Twaalf van hen zijn na te zijn gehoord overgebracht naar de opvanglocatie in Ter Apel, in afwachting van hun asielprocedure. Vier personen gaan naar Duitsland en Zwitserland, omdat zij daar eerder asiel hebben aangevraagd. Twee personen wilden geen asiel aanvragen en zijn heengezonden.