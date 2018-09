Eisen tot 14 jaar wegens grootschalige en gewelddadige drugssmokkel

Officieren van het Landelijk Parket hebben celstraffen geëist in de zaak-Ridleypark. Hierbij gaat het volgens het Openbaar Ministerie om georganiseerde handel in verdovende middelen en geweld of in ieder geval de dreiging van geweld. Ze eisten straffen tot 14 jaar tegen zeven verdachten, mannen van 23 tot 53 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en het Verenigd Koninkrijk.

Heroïne in bakovens

In de zaak-Ridleypark werd in februari 2017 1100 kilo heroïne en morfine, met een straatwaarde van ruim 68 miljoen euro, onderschept in een bakoven uit Iran. Het onderzoek startte door een afgeluisterd gesprek in een andere zaak waarin bleek dat mensen dringend naar iemand op zoek waren. Uit Belgische informatie bleek op naam van het bedrijf van die persoon een bakoven transport binnen te komen in de haven van Antwerpen waar mogelijk verdovende middelen in zaten. Dit transport werd gecontroleerd en de drugs werden ontdekt.

Cocaïne in bananen

Gaandeweg het onderzoek bleek dat de verdachten die bij de invoer van die 1100 kilo waren betrokken zich ook bezig zouden hebben gehouden met de invoer van een transport bananen – met cocaïne - in januari 2017. Uit de onderzoeksbevindingen, waaronder pgp berichten, concludeerden OM en politie dat er in die partij 1300 kilo cocaïne moet hebben gezeten. Het conflict rondom dat verdwenen transport heeft onder andere tot de ten laste gelegde geweldsdelicten geleid. De schoonfamilie van één van de verdachten werd bedreigd, de familie moest er voor moeten zorgen dat het geld voor de partij cocaïne vergoed werd. Eerder is al een 17-jarige jongeman veroordeeld voor zijn rol in dit geweld.

Bedrijven

De hoogste eisen waren voor de twee hoofdverdachten. De een zou de leiding gehad hebben over het geheel, de ander zou in ieder geval op papier ervoor gezorgd hebben dat de groep kon beschikken over een fruitbedrijf en een transportbedrijf. Via die bedrijven zouden de containers met cocaïne verdwenen zijn, tot chagrijn van de andere hoofdverdachte. In afgeluisterde gesprekken, ook nadat de man was aangehouden vanwege de onderschepte heroïne, is deze 35-jarige Amersfoorter op zoek naar mensen die al dan niet via de ontvoering de familie van de 43-jarige Rotterdammer onder druk kunnen zetten. De Rotterdammer was er vandoor nadat hij eerder door middel van valse documenten aan de medeverdachten had gemeld dat de autoriteiten de cocaïne hadden onderschept.

Geen beginners

Het feit dat verdachten in staat waren om grote hoeveelheden cocaïne én heroïne in te voeren, via smokkelroutes op verschillende continenten, en met bijbehorende smokkelnetwerken, zegt iets over hun positie aldus het OM. ,,Dan ben je geen beginner, maar begeef je je al geruime tijd in die wereld.” Het OM heeft overwogen om tegen de hoofdverdachte het strafmaximum van 16 jaar te eisen maar doet dat nu niet omdat er nog een strafzaak vanwege witwassen aan komt. Dan moet ook onder andere de 32-jarige vrouw van de hoofdverdachte zich nog verantwoorden.