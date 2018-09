Volgend week prachtig weer: Indian Summer komt eraan!

Volgende week dinsdag zal het kwik de 25 graden wel halen. We kunnen dus gaan genieten van een Indian Summer. Er is sprake van een Indian Summer, ook wel oudewijvenzomer genoemd, wanneer de temperaturen tussen half september en november nog hoog zijn. Rond half september zijn temperaturen van 17/18 graden gebruikelijk, maar door de invloed van ex-orkaan Helene wordt het vanaf vrijdag warmer. Dit meldt Weerplaza.

Ben Lankamp, meteoroloog bij Weerplaza in de media: 'Het worden prachtige dagen. Het blijft droog met weinig wind. Alleen in het weekend krijgen we te maken met een buitje, maar daarna hebben we heerlijk weer.' Of het mooie weer na volgende week aanhoudt, is nog onduidleijk. Daar valt pas volgende week meer over te zeggen. Daarom het advies van Ben Lankamp om er nog zo veel mogelijk van te genieten.