Beveiligers koningin Máxima moesten ingrijpen

De vrouw wilde de koningin een brief overhandigen waarin zij volgens De Telegraaf opnieuw aandacht wilde voor de schoolproblemen. Volgens de vrouw zit haar zoon al elf maanden thuis.

Toen beveiligers van de koningin de vrouw enigszins tot bedaren hadden gebracht zei een persoonlijk adviseur van Máxima dat de brief aan de koningin gegeven zal worden.

Dit bracht de vrouw geen troost omdat zij al eerder geschreven had aan het Kabinet van de Koning en ook netjes antwoord had gehad. De wanhopige vrouw wilde de brief zelf aan de koningin overhandigen bij haar bezoek aan Schiedam.