Brandweer druk doende met buitenbrand op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel

De brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag uit voor een buitenbrand aan de Boseind in Boxtel.

Geblust

Al snel werd bekend dat de brand woedde op het terrein van Handels en Transportbedrijf Reijnders aan de Industrieweg in Boxtel. Wat er precies in brand stond is niet bekend. De brandhaard werd met een loader uit elkaar getrokken om het vervolgens verder af te kunnen blussen. Naast de brandweer kwamen ook een beveiligingsbedrijf en de politie ter plaatse.