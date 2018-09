Ex-medewerker fruitbedrijf aangehouden voor cocaïnesmokkel

Het gaat om een 22-jarige voormalig medewerker van een bedrijf in Rotterdam, dat gespecialiseerd is in de overslag van overzees fruit en een 46-jarige man uit Bergen op Zoom.

Beide verdachten zouden onderling criminele contacten onderhouden over de import van cocaïne. De politie onderzoekt meerdere gevallen van het leeghalen van drugscontainers uit Zuid-Amerika. De 46-jarige verdachte zou uithalers en uitpakkers hebben geregeld voor een criminele organisatie.

Vakantiewoning

In het onderzoek naar de drugsorganisatie die actief is in de Rotterdamse haven zijn in april van dit jaar de eerste verdachten aangehouden, onder wie een medewerker van de Belastingdienst. Er is bij die gelegenheid ook beslaggelegd op een vakantiewoning in Rockanje, dure sieraden en tienduizenden euro’s aan contant geld.

Op 12 oktober is in deze zaak een pro forma zitting gepand bij de rechtbankRotterdam.