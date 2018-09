Studenten protesteren in Amsterdam tegen 'verhoging van de studieschuld'

Studenten hebben vanmiddag een protestmars gehouden in Amsterdam. Gewapend met spandoeken liepen ze van de Dam naar de Nieuwmarkt. Ze protesteren tegen het plan van D66-minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen.

''Het is klaar. De rek is eruit. Studenten zijn geen melkkoeien van de overheid. Jarenlange bezuinigingen maken dat de kwaliteit van ons onderwijs onder druk staat en docenten onder een enorme werkdruk gebukt gaan. Ook de gevolgen van schulden worden steeds zichtbaarder: een kwart van de studenten kampt vanwege de stress en werkdruk met burn-out klachten. Ook een hypotheek afsluiten is vrijwel onmogelijk. Vandaag werd nog bekend dat dertigers van nu het slechter hebben dan hun ouders.''

In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. Er kwam een schuldenstelsel voor in de plaats, met allerlei mooie beloftes aan studenten. Geen van die beloftes is nagekomen.

• Afgelopen week werd bekend dat de rente op de studielening verhoogd wordt, waardoor studenten straks gemiddeld 18% meer moeten aflossen per maand.

• De miljard euro opbrengst van de afgeschafte basisbeurs is nergens te bekennen.

• De toegankelijkheid van het onderwijs staat zwaar onder druk. De kansenongelijkheid neemt niet af, maar toe.

• Hogescholen en universiteiten investeren niet in de kwaliteit van het onderwijs.