Halsema wil in uiterste geval haatprekende moskeeën sluiten

Dat zei Halsema vrijdagavond in een interviews met de lokale zender AT5.. Het zou alleen gebeuren als daar 'antidemocratische en anti-integratieve praktijden plaatsvinden'. Het gaan dan bijvoorbeeld om moskeeën of kerken waar wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn of homoseksualiteit misdadig is. Halse ma wil laten onderzoeken hoe de gemeente kan ingrijpen als orthodoxie overgaat in fundamentalisme dat gepaard gaat met dwang en intimidatie. Halsema: 'Op dat moment ben je niet meer beschermd door de geloofsvrijheid, als je anderen dwingt of intimideert. Het is een vrij klassieke grens: als je anderen dwingt dan heb je een probleem met de gemeente'.

Halsema is niet van plan om de banden aan te halen met fundamentalistische, salafistische organisaties in de stad om jongeren te behoeden voor de jihad. 'Mensen die anti-democratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.'