Schutter (16) niet meer welkom op zijn school in Roermond

De 16-jarige jongen die vrijdag bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweer schoot is niet meer welkom op zijn school.

Dat maakte de burgemeester van Roermond, Rianne Donders, zatgerdagmiddag bekend tijdens een besloten bijeenkomst met ouders en leerlingen van de school. Dit maakt de regionale zender L1 bekend. De jongen kwam vrijdag op de school voor speciaal onderwijs binnen met twee vuurwapens, twee messen en een bijl. Dat was rond 08.30 uur. Hij haalde een vuurwapen te voorschijn en loste zowel binnen als buiten de school enkele schoten, zonder dat hij daarbij iemand raakte.

Leraren bleven met de jongen in gesprek, totdat gealarmeerde agenten bij de school arriveerden. Zij konden jongen buiten overmeesteren. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben. Volgens de politie had de jongen ruzie met een medeleerling en was dat de reden voor zijn actie. Hij zou geen aanslag op de school hebben willen plegen.