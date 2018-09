Politie houdt Amsterdammer (28) aan na aanrijding Halfweg met 2 doden

Bij een ongeval zaterdagmiddag rond 16.00 uur op de A200 in de buurt bij Halfweg in Noord-Holland zijn twee personen om het leven gekomen. 'Het gaat om een 70-jarige vrouw uit Halfweg en een 72-jarige man uit Beverwijk', zo heeftde politie laten weten.

Vijf gewonden

Vijf andere personen raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval waren vier personenauto's betrokken. Behalve meerdere ambulances werd er ook een traumahelikopter opgeroepen.

Onderzoek

De verkeersongevalsanalisten van de politie hebben een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de dodelijke aanrijding op de A200. De hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse gegaan en de A200 is enige uren afgesloten geweest.

Man (28) aangehouden

In het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding is zaterdagavond is een 28-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte. Het onderzoek naar de exacte toedracht wordt voortgezet.