Aanhouding na onrust in flat

De aanhouding is mogelijk het resultaat van ernstige overlast die bewoners al lange tijd ervaren in en rondom de flat. Gisteren hingen er spandoeken op de flats om de aandacht te trekken van Woonplus. Bewoners klagen al langere tijd over de slechte situatie en de overlast die zij ervaren van enkele andere bewoners. Zij voelen zich niet meer veilig in de flat en vinden dat er te weinig aan gedaan wordt.



Vanochtend kwamen er meerdere politie-eenheden naar de flat, waaronder 2 hondenwagens. Een man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het is onduidelijk of de aangehouden man een van de mogelijk overlastgevers is, omdat de politie desgevraagd niet wilde aangeven wat er precies gaande was.