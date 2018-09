Verwarde man dringt woning binnen en gaat naakt blokfluit spelen op balkon

Omstreeks 03.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er vanuit de woning geschreeuw en gestommel kwam. De bewoonsters bleken in hun slaap overrompeld door een man die plotseling in de woning stond en met hen in gevecht ging. Nadat de vrouw en haar dochter erin slaagden de woning te verlaten, waarbij de man hen van de trap duwde, verschanste de man zich in de woning en barricadeerde de voordeur. Ondanks verschillende pogingen om de man naar buiten te krijgen, weigerde hij zich over te geven en stond op enig moment naakt op het balkon blokfluit te spelen en besprenkelde zich met een onbekende vloeistof. De man werd uiteindelijk door een arrestatie-eenheid aangehouden in de woning. In de woning had hij zowel de gaskraan als de waterkraan opengezet. Ook had hij vernielingen aangericht. Omdat de man, mogelijk bij het betreden van het portiek, gewond was geraakt, werd hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd en behandeld aan zijn verwondingen. De man, waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld, is ingesloten op het politiebureau waar hij zal worden gehoord en de mogelijkheden onderzocht worden om hem te verplichten zich te laten behandelen. Ook zal onderzocht worden of de man onder invloed was en zo ja, van welke middelen.



De bewoonsters van de woning zijn opgevangen bij buren. Zij raakten niet ernstig gewond en hebben inmiddels op het politiebureau aangifte gedaan tegen de hen onbekende man. De portiekbewoners die hun woning moesten verlaten, konden vanmorgen weer terug naar hun woningen.