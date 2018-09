Dronkaard denkt raam eigen woning in te slaan maar die blijkt van de buren

Beschonken

De Rotterdammer ging in beschonken toestand naar zijn huis in de Klaverstraat in Rotterdam-Zuid en kon zijn sleutels niet vinden. Hij sloeg een ruit in bij de buren, in de veronderstelling dat het zijn eigen huis was. Hij ging de woning binnen en rukte tot overmaat van ramp de alarminstallatie van de muur, want die maakte zo’n lawaai. Daarna is hij naar zijn eigen woning gegaan, sloeg ook daar een ruit in en is in slaap gevallen tot de politie kwam.

Braakschade vergoeden

Toen de politie arriveerde, vertelde de slaper dat hij zich op de wc van de buren realiseerde dat hij zich in het verkeerde huis bevond. Later op het bureau zei hij zich enorm te schamen dat hij na het uitgaan een verkeerde woning was binnengegaan. De man heeft verklaard alle braakschade te zullen vergoeden.