Meeste Nederlanders hebben geen vertrouwen in politiek

Een meerderheid van 54 procent zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in het kabinet en in de politiek in het algemeen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos (.pdf) in opdracht van de NOS.

Nederlanders zijn kritisch over het functioneren van het kabinet Rutte III in zijn eerste jaar. Circa de helft (54%) heeft heel weinig of weinig vertrouwen in het kabinet. Ook het vertrouwen in premier Rutte is laag: slechts ongeveer een op de drie kiezers (37%) zegt de minister-president te vertrouwen. Nederlanders zijn ook overwegend negatief over de bijdrage die het kabinet tot nu toe heeft geleverd aan belangrijke beleidsterreinen.

Met name de zorg springt eruit: 60% bestempelt die bijdrage als negatief. De zorg wordt dan ook, net als vorig jaar, als meest urgente thema gezien door veel burgers. De dividendbelasting blijft een lastig dossier voor de coalitie. Maar één op de tien kiezers (11%) vindt afschaffing daarvan een goede zaak. Rutte III zet in op verduurzaming, en veel kiezers lijken zich daarin te kunnen vinden. Ruim een derde van de burgers, bijvoorbeeld, vindt dat Nederland een voortrekkersrol moet pakken in de ontwikkeling naar een duurzamere economie. Maar over concrete beleidsmaatregelen, zoals de invoering van een vliegtaks, zijn Nederlanders verdeeld. Hier het volledige raport.