Celstraf voor seksueel misbruik neefje en kinderporno

Vrijspraak

De man wordt vrijgesproken van het plegen van ontucht met een minderjarige leerling van een basisschool in Gouda, waar hij als invalleraar werkte. Behalve de verklaring van de leerling zelf is er namelijk onvoldoende ander bewijs voor dit feit.

Voorwaarden

Aan het voorwaardelijke deel van de straf verbindt de rechtbank meerdere voorwaarden. Een daarvan is dat de man tijdens de proeftijd niet mag werken als leerkracht of in een andere functie waarin hij in direct contact staat met kinderen tot achttien jaar. De feiten waarvoor hij is veroordeeld heeft hij weliswaar niet gepleegd tijdens de uitoefening van zijn beroep als leraar in het basisonderwijs, maar wel is bij hem een pedofiele stoornis vastgesteld, waarvoor hij nog niet is behandeld. Daarom vindt de rechtbank oplegging van deze voorwaarde nodig. Ook wordt de man verplicht om mee te werken aan behandeling.

​Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij de man is sprake van een pedofiele stoornis waarop hij onvoldoende controle wist uit te oefenen. In verband daarmee wordt de verdachte door de rechtbank als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd.

Lagere straf

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist. De opgelegde straf is lager dan de eis omdat de verdachte van één feit wordt vrijgesproken.