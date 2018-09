Brand- en elektrotechniekexperts slaan alarm om toename dakbranden door zonnepanelen

Volgens het kennisinstituut voor de brandweer, Instituut Fysieke Veiligheid, is de situatie ernstig, en is het nu 'alle hens aan dek'.

"De meeste zonnepaneelinstallaties voldoen niet aan de basisvoorwaarden”, zegt Pouw Jongbloed van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN tegenover de onderzoeksredactie van RTL. "Bouw- en elektrotechnische regels worden niet nageleefd door installateurs bij het plaatsen van panelen."

Bij zo'n vijftig procent van de inspecties die de NEN doet zien ze fouten die een gevaar kunnen opleveren. Het is volgens Jurjen Burghgraef een topje van de ijsberg, omdat ze alleen controleren voor woningbouwcoöperaties en bedrijven maar niet voor particulieren.

Er is niet één merk of type zonnepaneel aan te wijzen als brandgevaarlijk. Maar wat wel opvalt is dat een nieuw systeem, het zogenaamde indaksysteem, de afgelopen zomer vaak in brand vloog. Hierbij fungeert het zonnepaneel ook als dakbedekking waardoor dakpannen niet meer nodig zijn.