Tientallen mensen onwel op cruiseschip in Rotterdam. Hulpverlening massaal aanwezig

Hulpdiensten zijn dan ook massaal aanwezig. Lange mochten de passagiers het schip niet verlaten. Rond 10.00 uur werd het ingetrokken en mochten de mensen van boord. Deze passagiers zijn toen met bussen vertrokken voor excursies in en buiten Rotterdam.

Wat is norovirus?

Mensen krijgen door het norovirus een ontsteking van de darmen. Een norovirusinfectie is erg besmettelijk. Het wordt ook wel ‘buikgriep’ genoemd. Buikgriep door het norovirus komt in Nederland vaak voor. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

Ziekteverschijnselen

De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 1 tot 3 dagen.

Besmetting en preventie

Het norovirus is erg besmettelijk. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich heeft. De ontlasting kan wel 3 weken besmettelijk blijven.

Er zijn geen inentingen of medicijnen om een norovirusinfectie te voorkomen. Het is niet altijd te voorkomen dat iemand besmet raakt en ziek wordt.

Wat u zelf kunt doen om de ziekte te voorkomen leest u bij ‘Wat te doen bij diarree.’