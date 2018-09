Commissie gaat tientallen strafzaken onderzoeken op mogelijke fouten NFI

De commissie die in het leven is geroepen om mogelijk misstanden bij het NFI te onderzoeken, gaat zich bezig houden met 55 tot 60- lopende strafzaken.

Het gaat om onderzoek naar fouten in zaken met steek- en slagwonden met dodelijke afloop. Dit meldt de NOS donderdag.

Wat er precies is misgegaan op de afdeling die zich hiermee bezighoudt is niet bekend. Maar een medewerker van de organisatie besloot om er als klokkenluider mee naar buiten te komen. De commissie is al een paar maanden bezig met onderzoek, maar om hoeveel zaken het gaat was niet bekend. Volgens Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten gaat het alleen maar om zaken met dodelijke afloop. Bij deze zaken lopen mensen dus het risico om veroordeeld te worden op basis van een verkeerd rapport. De vereniging raadt advocaten aan om zo snel mogelijk bij de officier van justitie te informeren of hun zaak vermeld staat op de lijst.