SGP laat externen onderzoek doen naar wachtgeld eigen partijvoorzitter

Dit schrijft NRC donderdag. Zevenbergen zou al 12 jaar wachtgeld ontvangen, nadat hij van 1994 tot 2004 wethouder was in Alblasserdam, terwijl hij al jaren een voltijdbaan heeft op het reformatorische Wartburg College in Rotterdam. Het aangekondigde onderzoek is overgiens op verzoek van Zevenbergen zelf.

De partijwoordvoerder laat aan het RD weten dat de regels correct zijn toegepast. De deskundigen gaan nu ook andere zaken bekijken dan alleen de formeel-juridische, aldus de partijwoordvoerder. Op de website van de SGP staat een verklaring over de regeling:

'Het betreft een volledig rechtmatige rijksregeling die in 2006 algemeen in gemeenten werd toegepast. In 2014 heeft Zevenbergen over zijn wachtgeld overlegd met de gemeente met de bedoeling de regeling te stoppen dan wel af te bouwen. Uit onderzoek en gesprekken die toen zijn gevoerd, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat dit niet zonder meer mogelijk was.

Inmiddels is er opnieuw overlegd tussen Peter Zevenbergen, de SGP en de gemeente Alblasserdam. Peter Zevenbergen: “Mijn wachtgeld is op dit moment netto € 1450,-- per maand. Alles wat ik extra verdien komt daarop in mindering en vloeit direct in de gemeentekas van Alblasserdam. Mijn extra bijverdiensten vloeien dus terug naar de gemeenschap. Daarmee handel ik geheel in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling. Om dit nog eens te onderstrepen zal ik het partijbestuur voorstellen om een onafhankelijke externe deskundige opdracht te geven om dit te onderzoeken en op schrift te stellen.”