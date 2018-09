Buien en zware windstoten

In de ochtend heeft vooral het noordwestelijke deel van het land te maken met windstoten van 75-85 km/uur. In het Waddengebied komen windstoten tot ongeveer 95 km/uur voor. De buien zullen tot in de avond aanhouden.

Vanavond kunnen in het westen bij (onweers)buien opnieuw zware windstoten voorkomen met snelheden tot 90 km/uur