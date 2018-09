Levensgevaarlijk rijgedrag van drankrijder

Diverse automobilisten belden de meldkamer van de politie. De drankrijder veroorzaakte tijdens het rijden meerdere ‘bijna aanrijdingen’. Dat was onder meer op de A9. Bij een kleine file door werkzaamheden op de A200 wisten melders de bestuurder klem te zetten in afwachting van de politie.



De man bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast blies de man, die flink naar de drank rook, een ‘F’. Op het bureau blies de verdachte 985 ug/l. Omdat de man geen rijbewijs heeft is het een beginnend bestuurder. In de eerste vijf jaar van het rijbewijs is het alcohol limiet 88 ug/l. De man had dus elf keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. De man heeft diverse bekeuringen gekregen.