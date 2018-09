ZEMBLA vindt brein achter moord op IKON-journalisten

Op 17 maart 1982 worden 4 Nederlandse journalisten vermoord in El Salvador. Er woedt een burgeroorlog en de ploeg gaat filmen in guerillagebied, maar kort na aankomst lopen ze in een hinderlaag en worden ze alle vier doodgeschoten door het Salvadoraanse leger.

Na 36 jaar is nog steeds niet alles bekend over de moord, maar het actualiteiten programma ZEMBLA weet de oud Salvadoraanse kolonel op te sporen. Destijds gaf hij opdracht om de vier Nederlandse journalisten van de IKON te vermoorden. De nu 79-jarige Mario Reyes Mena woont in de Verenigde Staten en kan nog steeds worden vervolgd.

Zembla spoorde hem op, maar Reyes Mena wilde de reportagemakers niet binnenlaten. "De zaak is al onderzocht, ik ben nooit aangeklaagd. Jullie zijn onderdeel van een communistisch plan om wraak te nemen", zei hij in het korte gesprek dat te zien is in de uitzending van vanavond (NPO 2, 20.55 uur).