Geen Glazen Huis meer bij Serious Request

In de week voor kerst trekken teams met 3FM dj’s vanaf drie verschillende locaties een week lang te voet van actie naar actie. Ze gaan 24 uur per dag op een barre tocht door heel Nederland om op kerstavond hopelijk aan te komen bij TivoliVredenburg in Utrecht: de stad waar 3FM Serious Request in 2004 begon. Dit alles met als doel geld in te zamelen voor het Rode Kruis, waarbij het publiek een ‘eigen doel kan kiezen’: levens redden in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten.

De dj’s mogen nu wél eten en drinken en gaan bij hun fans op bezoek in plaats van uit te zenden vanaf één plek. De nieuwe actieweek gaat 3FM Serious Request: De Lifeline heten.