Minder bekeuringen voor snelheid en telefoneren in de auto

De politie startte ongeveer twee weken geleden op de A12 en de A16 voor een periode van minstens zes weken met gerichte controles op snelheid en afleiding. Op de A16 is dat op het gedeelte tussen knooppunt Ridderkerk (hmp. 28.0) en de Brienenoordbrug (hmp. 20.0). Op de A12 is dat het gedeelte tussen Reeuwijk (hmp. 34.0) en Gouwe-aquaduct (hmp. 26.0). De wegvakken waar de controles plaatsvinden zijn geselecteerd omdat daar relatief veel ongelukken gebeuren.

Tekstkar

Het percentage automobilisten dat zich aan de snelheid houdt, op de A16 meer dan op de A12, stijgt maar is nog niet op het gewenste niveau. De afgelopen weken is geconstateerd dat de weggebruikers zich beter aan de snelheid houden wanneer de controle door een tekstkar wordt aangekondigd. Is de controle niet aangekondigd stijgt het aantal overtredingen direct. Ook de komende weken wordt er gecontroleerd met en zonder tekstkar of staat deze pas aan het eind van het wegvak met de boodschap dat de snelheid zojuist is gecontroleerd.

Mobiele telefoon

De controles op het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden hebben op de A12 tot 157 bekeuringen geleid en op de A16 werden 112 weggebruikers betrapt met de telefoon in de hand. Op de A16 neemt het aantal bekeuringen de laatste tijd wel duidelijk af.

Ongevallen terugdringen

Door deze gerichte transparante aanpak van snelheidscontrole en handhaving hopen het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en politie het aantal ongevallen op deze wegvakken terug te dringen.