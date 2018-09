Massale inzet hulpdiensten voor medische noodsituatie

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT) zijn maandagavond massaal gealarmeerd voor een reanimatie in een woning aan de Prins Mauritsstraat in Schiedam.

Reanimatie

Een vrouw was in haar woning onwel geworden waarna zij door de hulpdiensten gereanimeerd is. Hierna is ze met behulp van een hoogwerker uit haar woning gehaald en onder begeleiding van de MMT-arts naar het ziekenhuis gebracht.