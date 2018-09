Droogte verdere afgenomen, nog aantal maatregelen noodzakelijk

Mede dankzij de maatregelen van afgelopen maanden om het watertekort tegen te gaan, is momenteel sprake van een situatie die langzaamaan verbetert. Daarom wordt nu afgeschaald van niveau 2 met een feitelijk watertekort naar niveau 1 met een dreigend watertekort. Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water.

Neerslagtekort stabiel

De droogte neemt af. Dankzij de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort stabiel. De maatregelen van de waterschappen en Rijkswaterstaat van afgelopen zomer, worden langzaam maar zeker afgebouwd. Zo is onder meer besloten dat de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) voor het westen van Nederland kan worden afgebouwd. Ook zonder de KWA kan weer voldoende water worden aangevoerd van de juiste kwaliteit. Wel is nog steeds sprake van lage rivierafvoeren, lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden, problemen met de waterkwaliteit en verzilting in het IJsselmeer.

Monitoren situatie

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat vandaag aan de Tweede Kamer weten dat het Managementteam Watertekorten (MTW) door dit besluit niet meer bij elkaar komt. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijft wel actief. De LCW monitort de situatie en de uitvoering van de benodigde maatregelen. Dit blijft zij doen totdat ook van een dreigend watertekort geen sprake meer is.

Waar mogelijk gaan de waterschappen en Rijkswaterstaat weer over tot de normale beheersituatie. Rijkswaterstaat zet de peilen van het IJsselmeer en Markermeer uiterlijk medio oktober weer op het lagere winterpeil in verband met het komende stormseizoen.

Huidige situatie

Het tekort aan water had de afgelopen maanden vooral gevolgen voor de waterkwaliteit, landbouw, natuur, scheepvaart en industrie. Op dit moment is er nog steeds aandacht voor de scheepvaart, de verzilting bij het IJsselmeer en in de kustregio’s en de grondwaterstanden op de hoge zandgronden. Ondanks de neerslag van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden aanhoudend laag; volledig herstel, ook van natuur, duurt waarschijnlijk nog maanden.

Verzilting IJsselmeer

De beschikbare watervoorraden in het IJsselmeergebied kunnen worden ingezet voor de bestrijding van de verzilting van het IJsselmeer. De extra maatregel die is voorbereid om zoet water aan te voeren met schepen bij het innamepunt bij Andijk, hoeft nog niet te worden ingezet. De situatie van het IJsselmeer is inmiddels zodanig verbeterd, dat drinkwaterbedrijf PWN haar waterbekkens op de gebruikelijke wijze heeft kunnen vullen. Daarmee beschikt PWN voor de komende periode over voldoende kwalitatief goed water voor de drinkwaterproductie. Alle betrokken partijen blijven alert met het oog op de wisselende zoutgehaltes van het IJsselmeer.

Scheepvaart

Vanwege de aanhoudende laagwatersituatie, kunnen schepen op de Rijn minder lading per reis meenemen dan gebruikelijk. Op de Maas lopen hier en daar de wachttijden bij de sluizen op. Alle informatie hierover is te vinden op vaarweginformatie.nl.