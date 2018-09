Rover: 4 punten om groei OV te financieren en te versnellen

Rover heeft NS, GVB, Schiphol, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland een concreet plan gestuurd voor de financiering van broodnodige OV-uitbreidingen. De noordelijke Randstad raakt steeds voller. Er zullen 230.000 woningen gebouwd worden en de klimaatopgave vraagt om veranderingen in mobiliteit. De bereikbaarheid van Schiphol kan ingrijpend verbeterd worden door lightrailverbindingen die rendabel aangelegd kunnen worden door alle passagiers voor 15 euro een OV-kaartje te geven dat inbegrepen is in de prijs van het vliegticket. Dat levert per jaar 900 miljoen euro aan OV-inkomsten op.

Doordat er 230.000 woningen worden bijgebouwd is er een forse groei in de vraag naar mobiliteit. Dat kan alleen worden opgelost door het OV uit te breiden. Volgens Rover moeten we af van de gedachte dat alleen het Rijk aan zet is om te investeren in het OV. Daarom stelt Rover ook voor dat het geld dat gemeenten en ontwikkelaars uitsparen door minder parkeerplekken aan te leggen, te investeren in het OV. Daarnaast vraagt Rover om een gelijke investering in het OV door de provincie Noord Holland, de provincie met de meeste mobiliteitsknelpunten, maar gelijktijdig ook de laagste opcenten. Alleen zo kan worden voorkomen dat de noordvleugel geheel vastloopt voor de auto, het vrachtverkeer, de trein en de bus.

Deze investeringsmaatregelen moeten ongeveer 5 miljard euro opleveren. Daarnaast stelt Rover dat de bereikbaarheid van Schiphol verbeterd kan worden door meer synergie tussen metro en sprinter. Door een samenwerking van NS en GVB met Schiphol wordt het eventueel doortrekken van de noord/zuidlijn makkelijker. Schiphol is immers een grote investeerde in onder andere Schiphol Plaza, bus- en treinstation. Het zorgt er bovendien voor dat andere metrolijnen ook beter gebruikt worden, waardoor deze ook rendabeler worden. Schiphol, NS en het GVB moeten daarvoor samen een coöperatie oprichten. Reizigers krijgen dan een beter, sneller en uitgebreider OV.