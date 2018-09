FNV opent een alarmcentrale voor werknemers van PostNL

Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘De klachten over werkdruk, problemen met de invoering van de zogenoemde combibundel en zelfs intimidatie op de werkvloer zijn zo talrijk dat we nu een gedegen inventarisatie willen. En ja, natuurlijk stappen we daarmee naar de directie. Die moet ander beleid gaan voeren. Gaat dat niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks.’

Eerder al waren er werkonderbrekingen bij sorteercentra. Op 20 september volgde een landelijke 24-uursstaking. Als PostNL niet naar zijn mensen luistert, is het eind van de acties nog lang niet in zicht.

De FNV Alarmcentrale PostNL is open tot 1 april 2019. Deleij: ‘Ondanks die datum is dit allesbehalve een grap. Na 1 april maken we de balans op en spreken de directie aan op basis van de uitkomsten. Maar natuurlijk zitten we tot die datum niet stil. PostNL gaat een hete winter tegemoet als het volhardt in zijn huidige beleid.’

De meldingen die binnenkomen bij de Alarmcentrale zijn volstrekt anoniem en niet herleidbaar. De FNV Alarmcentrale PostNL is bereikbaar via fnv.nl/alarmcentralepostnl.