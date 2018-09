Scooterrijder (16) omgekomen bij eenzijdige aanrijding Gorinchem

Vrijdagavond is een 16-jarige scooterrijder bij een eenzijdige aanrijding uit Gorinchem in zijn woonplaats om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Macht over stuur verloren

Op het Hendrik Tollensplantsoen in Gorinchem verloor rond 21.15 uur een 16 jarige scooterrijder uit Gorinchem de macht over het stuur. In zijn val raakte hij drie stilstaande voertuigen. Ambulancediensten boden direct hulp. Vervolgens werd de zwaargewonde jongen met spoedtransport overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De politie eenheid Rotterdam doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen

Bent u getuige geweest van het ongeluk en heeft u zich nog niet gemeld bij de politie of heeft u meer informatie over de toedracht van het ongeval dan vraagt de politie u om in contact te komen via 0900-8844.