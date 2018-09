Proef: hulpverlener voor gezinnen met ernstig gehandicapt kind

Om te kijken wat voor ondersteuning het beste werkt, start de minister met 450 gezinnen met een proef. Deze gezinnen krijgen de komende twee jaar een hulpverlener die de gezinnen helpt met het regelen van zorg en ingewikkelde administratie.

Zo houden ouders meer tijd over voor eventuele andere kinderen en zichzelf. Ouders met een kind met een ernstige beperking voelen zich vaak alleen staan. Daarnaast hebben ze een dagtaak aan alle administratie en moeten 24/7 zorg verlenen. Wat voor andere ouders, broers en zussen vanzelfsprekend is, voor gezinnen met een gehandicapt kind moeilijk te regelen is. Minister De Jonge: 'Het gaat om de normale dingen van het leven, zoals meegaan naar de voetbalwedstrijd van een ander kind. Of eindelijk eens toekomen aan dat personeelsuitje. In gezinnen waar één kind alle tijd en aandacht vraagt, is dat gewoon heel moeilijk te organiseren.'