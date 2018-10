VS scherpen reisadvies voor Nederland aan

Het dreigingsniveau voor Nederland is verhoogd van niveau 1 (het laagste niveau) naar niveau 2. Bij niveau 2 is er sprake van verhoogde veiligheidsrisico's en moeten mensen extra voorzichtig zijn. Verder wordt reizigers aangeraden extra goed op te letten, het lokale nieuws in de gaten te houden en een plan te maken voor noodsituaties. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

Verschillende gebeurtenissen in Nederland hebben deze scherping in de hand gewerkt. Zo was er eind augustus een steekpartij op Amsterdam Centraal Station waarbij twee Amerikanen werden neergestoken. De dader had een terroristisch motief. En onlangs arresteerde Nedelandse politie zeven mannen in Arnhem en Weert voor het plannen van een terroristische aanslag. Het State Department beschouwt onder meer luchthavens, stations en toeristische hotspots als risico locaties. Voor meer Europese landen is niveau 2 van kracht, zoals bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk.