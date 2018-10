Weer zwaarbewapende agenten bij stadhuis Haarlem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan de nieuwssite laten weten dat 'de bezorgdheid over de veiligheid van burgemeester Jos Wienen van Haarlem in de afgelopen 24 uur niet minder is geworden. Dat er woensdag weer zwaarbewapende agenten aanwezig zijn op het stadhuis geeft mogelijk aan dat de burgervader aanwezig is. De agenda van de burgemeester wordt in overleg met het OM vastgesteld en per dag wordt bekeken of geplande publieke optredens doorgaan.

De politie was afgelopen nacht nog in actie bij het huis van de burgemeester, toen zij een tas aan de voordeur van het huis ontdekten. Het bleek loos alarm. Een van de buren zou de tas aan de voordeur van de burgermeesterswoning hebben gehangen.