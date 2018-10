Haags EVA-Team spoort drie voortvluchtigen op

Den Haag

Op maandagochtend 1 oktober pakten agenten in de Boekhorststraat een 33-jarige man op. De man had zich niet gehouden aan de voorwaarden die waren gesteld aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. De Hagenaar heeft nog een gevangenisstraf van 3,5 jaar staan.

Ontvoering en afpersing

Op woensdagochtend 3 oktober hield het EVA-Team een 25-jarige Hagenaar aan die nog 129 dagen gevangenisstraf open had staan voor een veroordeling voor ontvoering en afpersing. De veroordeelde man liep met een enkelband en onttrok zich in die periode aan zijn toezicht. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en hield zich vervolgens schuil. Uiteindelijk kon hij op het winkelplein aan de Stede aangehouden worden.

Zoetermeer

De derde veroordeelde, een 33-jarige man uit Zoetermeer, werd dinsdagochtend 2 oktober aangehouden in een woning aan de H.M. van Randwijkhove in Zoetermeer. Hij heeft nog 212 dagen gevangenisstraf openstaan voor een veroordeling voor wederrechtelijke vrijheidsbeneming.

Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.