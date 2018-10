Sint-commité Zaanstad doet niet mee aan landelijke intocht vanwege roetveegpiet

Om die reden heeft het Sinterklaascommité van Zaanstad besloten niet mee te doen aan de landelijke intocht. Het commité kan zich niet vinden in de keuze om de traditionele Zwarten Pieten volledig te vervangen door roetpieten. Dit meldt NH Nieuws. Rene de Reus van het Sinterklaascommité Zaanstad bij NH Nieuws: 'Wij zijn al behoorlijk aangepast. Wij leveren alleen bruine Pieten. Geen roetveegpieten, want daar distantiëren we ons van.' De Reus vreest dat veel kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen met de intocht. De Reus: 'Het is het eind van een pietencarrière als je wordt herkend.'

Het commité is van mening dat de Zaanse Pieten al met hun tijd meegaan. De Reus: 'In hun eigen tempo. Al onze Pieten zijn donkerbruin van kleur.' Sinterklaascommité Zaanstad is één van de negen regionale comités in de Zaanstreek. Ze hebben nu besloten om een eigen intocht te houden op 24 november in Zaandam. Een andere woordvoerder van het Sinterklaascommité Zaanstad laat weten dat ze inmiddels ook bedreigd worden, via sociale media, maar ook telefonisch.