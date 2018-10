Meer warmtepompen die werken op buitenlucht

In 2017 werden 80 duizend warmtepompen geïnstalleerd die warmte van de buitenlucht benutten. Dit zijn er 10 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal pompen die verbonden zijn aan verwarmingssystemen op basis van water is sterk gestegen. Buitenluchtwarmte is goed voor ruim 2 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie in 2017. Dit meldt het CBS in de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2017.